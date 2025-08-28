В Херсонской области при обстреле ВСУ погибла женщина, еще одна ранена

Жительница Херсонской области погибла и еще одна получила ранения в результате украинского обстрела. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

По его данным, снаряд попал в автомобиль в селе Раденск Алешкинского округа, в результате находившаяся в нем женщина 1963 года рождения погибла.

В Великих Копанях от обстрела пострадала женщина 1985 года рождения, ей помощь оказали на месте, добавил Сальдо. Также повреждена АГЗС, несколько автомобилей и здание магазина.

