В Херсонской области при обстреле ВСУ погибла женщина, еще одна ранена

Жительница Херсонской области погибла и еще одна получила ранения в результате украинского обстрела. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.
По его данным, снаряд попал в автомобиль в селе Раденск Алешкинского округа, в результате находившаяся в нем женщина 1963 года рождения погибла.
В Великих Копанях от обстрела пострадала женщина 1985 года рождения, ей помощь оказали на месте, добавил Сальдо. Также повреждена АГЗС, несколько автомобилей и здание магазина.
Геническ, Наталья Петрова
© 2025, РИА «Новый День»