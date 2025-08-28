Один подросток погиб, еще один ранен при взрыве на полигоне в Туве

В Туве в результате взрыва неизвестного предмета погиб подросток, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. В связи с происшествием проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. На месте работают следователи и криминалисты.

Инцидент произошел днем 28 августа в Кызылском районе, на старом военном полигоне, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. По данным источника, предположительно, взорвалась мина. При детонации пострадал еще один подросток 12-ти лет, у него травмы средней степени тяжести. Погибшему подростку было 14 лет.

Расследованием инцидентом также занялась республиканская прокуратура. Надзорным ведомством организована проверка, в ходе которой «будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних», – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Тувы.

Кызыл, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube