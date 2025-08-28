В горах Кабардино-Балкарии под камнепадом погиб альпинист

В горах Кабардино-Балкарии группа туристов попала под камнепад. Один человек погиб, еще один пострадал.

Три альпиниста совершали восхождение на Джанги-Тау. 27 августа они попали под обвал. Погиб экс-президент федерации альпинизма Краснодарского края, мастер спорта Александр Расторгуев.

Двоих туристов, в том числе одну пострадавшую, эвакуировали на вертолете.

Как сообщили в Федерации альпинизма России, Александр Расторгуев за более чем сорокалетнюю спортивную и общественную деятельность совершил свыше 200 восхождений, включая первопрохождение на Коштантау в 1989 году.

Нальчик, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube