В Омске из-за дебошира вынужденно сел самолет

В Омске задержали хулигана, который устроил дебош на борту самолета. Пилотам рейса Москва – Барнаул пришлось совершить вынужденную посадку.

45-летний житель Подмосковья вел себя агрессивно, мешал работе экипажа и провоцировал конфликт с другими пассажирами, угрожая им физической расправой и используя ненормативную лексику. Мужчина был сильно пьян.

В связи с возникшей угрозой безопасности полета командир экипажа принял решение о вынужденной посадке самолета.

Сотрудники полиции задержали правонарушителя и доставили его в дежурную часть. В отношении авиадебошира составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

«В отделе полиции мужчина вел себя неадекватно и пытался нанести удары одному из сотрудников органов внутренних дел», – рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. В дальнейшем в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

Омск, Зоя Осколкова

