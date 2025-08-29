Приморца возле дома подрал медведь

На жителя Приморья возле дома напал медведь.

«Тридцатидевятилетний житель села Шумное Чугуевского района поступил в Кавалеровскую центральную районную больницу после нападения медведя. Инцидент произошел 28 августа недалеко от дома, когда мужчина отправился за грибами. Родные доставили его в больницу на личном транспорте», – говорится в сообщении Минздрава Приморья.

При поступлении в больницу состояние пациента было тяжёлым. Сейчас оно оценивается как стабильное, мужчина в сознании. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь, проведена вакцинация от столбняка и бешенства. Врачи Кавалеровской центральной районной больницы продолжают лечение пациента.

Владивосток, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

