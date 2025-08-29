Минобороны потратит значительные деньги вооружение в связи с «ухудшением ситуации вокруг архипелага»

Министерство обороны Японии планирует значительно увеличить свой арсенал беспилотников в рамках нового рекордного бюджетного запроса, представленного в пятницу, для решения проблемы «значительного ухудшения ситуации с безопасностью».

В последние годы Япония отказалась от своей строго пацифистской позиции, перейдя к приобретению возможностей «ответного удара» и удвоив военные расходы до 2% от своего валового внутреннего продукта (ВВП) к 2027 году, пишут СМИ.

Бюджет, запрошенный Министерством обороны на следующий финансовый год, начинающийся 1 апреля, составляет 8,8 трлн иен (51,3 млрд евро).

Это превышает предыдущий рекорд в 8,7 триллиона иен для четвертой по величине экономики мира, достигнутый в текущем финансовом году, который заканчивается в конце марта.

Спустя восемьдесят лет после Второй мировой войны и атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки конституция Японии по-прежнему ограничивает ее военные возможности якобы оборонительными мерами.

Однако новое увеличение бюджета отражает «значительное ухудшение обстановки безопасности» вокруг архипелага, заявил представитель министерства обороны в Токио.

