Как мошенники начнут обманывать людей с 1 сентября – новая схема

После первого сентября у мошенников может появиться новая схема для обмана граждан, предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Не исключено, что злоумышленники воспользуются ограничениями со стороны банков на снятие наличных при подозрительных операциях, обратил он внимание.

Как сообщает «Российская газета», эксперт указал, что сначала могут появиться объявления на сайтах в соцсетях или мессенджерах с выгодными условиями для снятия наличных без ограничений. Они всегда используются для привлечения внимания. После того, как человек обратиться по этому объявлению, мошенники предложат помощь в обналичивании денег в обход новых банковских лимитов.

«Это может выглядеть как предложение легкого и быстрого способа получить наличные, которые якобы недоступны через обычные банкоматы из-за ограничений в связи с выявлением мошеннических действий», – рассказал «Российской газете» Щербаченко.

Также, по его словам, мошенники могут использовать поддельные сайты или приложения, которые выглядят как легитимные инвестиционные платформы. Там могут быть размещены фальшивые отзывы и гарантии, чтобы создать у жертвы чувство безопасности и доверия.

Наконец, за снятие наличных без ограничений злоумышленники попросят предоплату, которая составит предположительно 10-15% от суммы, которую человек хочет обналичить. Это может быть сделано через перевод на карту или электронный кошелек. После получения предоплаты мошенники исчезнут, удалив все свои аккаунты.

Напомним, что с 1 сентября заработает закон, позволяющий банкам блокировать снятие наличных при подозрительных операциях, например, если поведение граждан при обращении в банкоматы им покажется нетипичным. Всего операции с деньгами будут проверять по почти критериям нормальности.

Москва, Елена Васильева

