В Австралии автомобиль протаранил ворота генконсульства России

В Австралии мужчина на внедорожнике врезался в ворота российского генконсульства. Водителя задержали, его мотивы устанавливаются.

Инцидент произошел в Сиднее. Автомобиль остановился на подъездной дорожке без разрешения. Полицейские попытались поговорить с водителем, но он протаранил ворота и въехал на территорию российского дипведомства.

Задержан 39-летний мужчина, его доставили в отделение полиции на допрос. Известно, что 24-летний констебль повредил руку, предположительно, осколками стекла разбитой машины.

На кадрах, опубликованных местными СМИ, видно, что белый внедорожник был сильно поврежден. Полиция оцепила примерно 100-метровую зону вокруг генконсульства. Проводится расследование.

Сидней, Зоя Осколкова

