На Кубани семеро детей отравились хлором в бассейне

В Краснодарском крае произошло массовое отравление хлором, пострадали семеро детей. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».

Инцидент произошел в одном из отелей в Анапе. Семья из Краснодара купалась в бассейне, после чего их дочь почувствовала недомогание.

Другие туристы жаловались на запах аммиака. Чуть позже симптомы отравления появились и у других детей. В общей сложности в больницу попали семеро несовершеннолетних. Четверо пострадавших детей оказались в реанимации.

По словам отдыхающих, администрация отеля не предприняла никаких попыток, чтобы оказать помощь. Родители направили досудебную претензию.

