В Ульяновской области девочка умерла на школьной линейке

В Ульяновской области 12-летняя девочка скончалась на школьной линейке 1 сентября. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. По предварительным данным, у школьницы был порок сердца, ее состояние могла усугубить жара.

Трагедия произошла в поселке Октябрьский Чердаклинского района. Девочке неожиданно стало плохо во время линейки в сельском лицее. Медики пытались спасти ее, но, несмотря на это, ученица умерла.

Телеграм-канал SHOT уточняет, что девочке дали воды и отвели в медпункт, откуда ее доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ее жизнь.

Теперь в смерти школьницы разбирается Следственный комитет. На место происшествия выехали следователи-криминалисты регионального СК. «В ходе проверочных мероприятий будет установлена причина смерти, а также иные обстоятельства, значимые для юридической оценки произошедшего», – говорится в сообщении ведомства.

Проверку в связи со смертью школьницы также проводит прокуратура. По ее данным, девочка была инвалидом.

Обновлено. Причиной смерти учащейся стала остановка кардиостимулятора, передает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Ульяновск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube