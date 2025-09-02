В Ростове трое взрослых и ребенок пострадали в результате атаки дронов ВСУ

Силы противоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. Пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Дроны сбили в Ростове-на-Дону, а также в Мясниковском и Неклиновском районах. В микрорайоне Левенцовский областного центра повреждения получили две многоэтажки, уточнил Слюсарь. По его данным, на улице Ткачева повреждены фасад и кровля 19-этажного дома. Эвакуация жителей там не понадобилась. На улице Еляна поврежден фасад и остекление в квартирах 25-этажного дома, добавил врио главы региона.

«Ночью с разными жалобами за медицинской помощью обратились трое взрослых и ребенок. К счастью, серьезного вреда здоровью никто из них не получил», – написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

Кроме того, в одной из квартир в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА нашли неразорвавшийся снаряд, были эвакуированы 320 жителей дома. В ближайшей школе оборудован пункт временного размещения. Позднее глава города Александр Скрябин сообщил, что саперы вынесли боеприпас из жилого дома.

Ночью Слюсарь сообщал, что в микрорайоне Левенцовский в результате воздушной атаки произошел пожар на верхних этажах двух многоэтажных домов на улице Ткачева и Еременко.

По данным Минобороны, в течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили и уничтожили над Ростовской областью 13 украинских беспилотников самолетного типа.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

