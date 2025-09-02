Пожарного в Забайкалье обвинили в госизмене

Жителя Забайкальского края обвинили в призывах к терроризму из госизмене. Об этом сообщает управление ФСБ по региону.

«33-летний мужчина, являясь сотрудником одной из пожарных частей Забайкальского края, через сеть Интернет осуществлял публичные призывы к совершению террористических актов на территории России», – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, мужчина действовал по заданию украинских служб. Он собирал информацию о военнослужащих ВС РФ, а также данные своих коллег, поддерживающих специальную военную операцию.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и госизмене (ст. 275 УК РФ).

Чита, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

