российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 2 сентября 2025, 22:57 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Толпа заживо сожгла женщину, обвиняемую в богохульстве

В эти выходные в штате Нигер, центральная Нигерия, толпа мусульман сожгла заживо женщину, предположительно оскорбившую пророка Мухаммеда. Как сообщает местная полиция, женщина умерла в субботу в общине Касуван-Гарба округа Марига.

Погибшая работала продавщицей продуктов, обстоятельства, приведшие к страшной казни женщины, не приводятся. «Полиция осуждает любые акты самосуда и призывает общественность сохранять спокойствие», – отметили власти.

Напомним, что богохульство в Нигере карается смертной казнью по законам шариата, которые действуют в 12 штатах с мусульманским большинством наряду с общим гражданским и уголовным правом.

Нигер, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Скандалы и происшествия,