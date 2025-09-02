российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 2 сентября 2025, 13:03 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Башкирии двое взрослых и ребенок погибли в аварии с трактором

В Башкирии три человека погибли при столкновении легкового автомобиля и трактора. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

ДТП произошло на 4-м км автодороги Тюрюшля – Николаевка в Стерлитамакском районе региона.

«В результате ДТП водитель и пассажир легковой автомашины, а также ребенок, который находился в салоне трактора вместе со своими родителями, от полученных травм скончались на месте», – говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты республиканского управления МВД РФ.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,