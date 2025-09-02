В Башкирии двое взрослых и ребенок погибли в аварии с трактором

В Башкирии три человека погибли при столкновении легкового автомобиля и трактора. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

ДТП произошло на 4-м км автодороги Тюрюшля – Николаевка в Стерлитамакском районе региона.

«В результате ДТП водитель и пассажир легковой автомашины, а также ребенок, который находился в салоне трактора вместе со своими родителями, от полученных травм скончались на месте», – говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты республиканского управления МВД РФ.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

