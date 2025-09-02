Опытный альпинист пропал в горах Краснодарского края

Альпинист Сергей Мельников пропал в горах неподалеку от Красной Поляны. На поиски выдвинулись сотрудники МЧС.

58-летний гид отправился на хребет Аибга вместе с двумя туристами 29 августа. На следующий день он сообщил, что группа заночевала в горах. Еще через день двое туристов спустили к Красной Поляне, они рассказали, что Мельников остался в горах.

Известно, что у альпиниста нет запасов воды и еды. Вероятно, он сбился с маршрута ночью, передает телеграм-канал «Mash».

На поиски выдвинулись сотрудники МЧС, в составе спасательной группы есть кинологи с собаками.

Сочи, Зоя Осколкова

