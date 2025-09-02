Алабай откусил мужчине ухо и напал на пришедших на помощь людей

В Волгоградской области шесть человек пострадали от нападения агрессивной собаки. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в рабочем поселке Светлый Яр. Алабай напал на мужчину неподалеку от общежития №29. На помощь поспешили очевидцы, которые также пострадали от зубов агрессивного пса.

В результате шестеро пострадавших были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, мужчине собака откусила ухо и повредила лицо.

Полицейские проводит проверку. Личность хозяйки животного уже установили.

Волгоград, Зоя Осколкова

