В Красноярском крае ИЛ-76 совершил экстренную посадку

В Красноярском крае самолет ИЛ-76 совершил экстренную посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Инцидент произошел в аэропорту Черемшанка. Транспортный самолет вылетел из Красноярска, через несколько минут возникли проблемы с двигателем, пилоты приняли решение о приземлении.
Аэропорт Черемшанка используется в основном малой авиацией, его взлетно-посадочная полоса могла быть слишком короткой для посадки такого самолета, как ИЛ-76.
По предварительным данным, пострадавших нет. В причинах происшествия разбираются правоохранительные органы.
Красноярск, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»