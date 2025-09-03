В Красноярском крае ИЛ-76 совершил экстренную посадку

В Красноярском крае самолет ИЛ-76 совершил экстренную посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Инцидент произошел в аэропорту Черемшанка. Транспортный самолет вылетел из Красноярска, через несколько минут возникли проблемы с двигателем, пилоты приняли решение о приземлении.

Аэропорт Черемшанка используется в основном малой авиацией, его взлетно-посадочная полоса могла быть слишком короткой для посадки такого самолета, как ИЛ-76.

По предварительным данным, пострадавших нет. В причинах происшествия разбираются правоохранительные органы.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

