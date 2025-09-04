российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 4 сентября 2025, 05:56 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Якутии на руднике произошло обрушение горной породы

В Якутии на руднике в Оймяконском районе произошло обрушение горной породы. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, один человек пострадал, на поверхность выводят 55 человек.

«Поступило сообщение о том, что в руднике на территории Оймяконского района произошло обрушение горной породы, один человек пострадал. <...> На момент обрушения горной породы на данном горизонте находился один человек, всего на руднике находились 55. Производится вывод рабочего персонала на поверхность», – говорится в сообщении МЧС, которое цитирует ТАСС.

На месте происшествия задействованы отделение военизированного горно-спасательного отряда МЧС России и команда рудника. Работа рудника остановлена до обследования и выяснения причин произошедшего.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Скандалы и происшествия,