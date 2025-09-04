В Якутии на руднике произошло обрушение горной породы

В Якутии на руднике в Оймяконском районе произошло обрушение горной породы. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, один человек пострадал, на поверхность выводят 55 человек.

«Поступило сообщение о том, что в руднике на территории Оймяконского района произошло обрушение горной породы, один человек пострадал. <...> На момент обрушения горной породы на данном горизонте находился один человек, всего на руднике находились 55. Производится вывод рабочего персонала на поверхность», – говорится в сообщении МЧС, которое цитирует ТАСС.

На месте происшествия задействованы отделение военизированного горно-спасательного отряда МЧС России и команда рудника. Работа рудника остановлена до обследования и выяснения причин произошедшего.

Москва, Елена Васильева

