За ночь над Россией перехватили 46 украинских боевых дронов

Минувшей ночью система противовоздушной обороны сбила 46 украинских беспилотников над тремя регионами России. По предварительным данным, пострадавших нет.

«С полуночи до 06.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили в Минобороны РФ.

24 вражеских дрона сбили над территорией Ростовской области, 16 – над акваторией Черного моря, четыре – над территорией Краснодарского края, два – над территорией Волгоградской области.

В Ростовской области БПЛА были сбиты в Новошахтинске, Каменске, Семикаракорске, Миллеровском, Тарасовском, Красносулинском, Дубовском и Шолоховском районе. Из-за падения фрагментов дронов загорелась сухая трава.

«По оперативным данным, никто из людей не пострадал. Ландшафтные пожары были оперативно потушены», – отметил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Москва, Зоя Осколкова

