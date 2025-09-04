ФСБ задержала украинского шпиона в Херсонской области

В Херсонской области задержан 35-летний гражданина Украины, передававший украинским спецслужбам данные о местах дислокации российских военнослужащих и военной техники. Об этом сообщила ФСБ .

По информации спецслужбы, украинец был завербован через мессенджер WhatsApp сотрудником Службы безопасности Украины и систематически передавал ему сведения о местах расположения военнослужащих и военной техники ВС России.

При обыске в доме задержанного обнаружен использовавшийся им для связи с куратором телефон с перепиской, свидетельствующей о противоправной деятельности.

Возбуждено уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Фигурант заключен под стражу.

