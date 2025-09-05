российское информационное агентство 18+

Пятница, 5 сентября 2025, 17:25 мск

ВСУ нанесли артиллерийский удар по Энергодару

ВСУ ведут артиллерийский обстрел города – спутника Запорожской АЭС Энергодара. Об этом сообщил глава горадминистрации Максим Пухов.

По его данным, зафиксированы прилеты в непосредственной близости от городской застройки.

Мэр призвал жителей оставаться в безопасных местах, по возможности воздержаться от посещения І микрорайона, городского парка и гаражных кооперативов.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Мелитополь, Наталья Петрова

