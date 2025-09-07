В Хабаровском крае на золотом руднике взорвалась взрывчатка. Погибли трое

В Хабаровском крае в штольне на горнодобывающем предприятии в Николаевском районе произошла детонация взрывчатых веществ. Погибли три человека.

Как сообщает региональная прокуратура, трагедия случилась при проведении производственных работ.

Николаевская-на-Амуре городская прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

По данным СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, взрыв произошел около 20:00 6 сентября во время перевозки взрывчатого вещества. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в ведомстве.

Хабаровск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

