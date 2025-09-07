В Кот-д'Ивуаре 11 человек пропали без вести после того, как бегемот опрокинул каноэ на реке

Одиннадцать человек пропали без вести на юго-западе Кот-д'Ивуара после того, как бегемот опрокинул каноэ на реке Сассандра, заявил в субботу министр солидарности страны.

«С глубокой горечью мы узнали об исчезновении 11 человек, включая женщин, девочек и младенцев, после опрокидывания лодки, вызванного бегемотом», – сказала министр Иво-д'Ивория Мисс Бельмонде Дого в социальных сетях.

Трагедия случилось рано утром в пятницу у города Буйо, добавила она, уточнив, что три человека выжили и что поиск других людей продолжается, надежда найти живых еще есть.

Согласно исследованию, проведенному учеными из Ивории в 2022 году, бегемот является наиболее упоминаемым видом животных, приводящим к гибели или травмам. В стране насчитывается примерно 500 особей, которые живут в нескольких реках на юге страны, в частности в Сассандре или Бандаме.

Смертельные кораблекрушения лодок не редкость в Кот-д'Ивуаре, часто они происходят из-за перегрузки каноэ, используемых в качестве пассажирского транспорта. В апреле этого года двенадцать детей и подростков утонули после того, как каноэ перевернулось в лагуне недалеко от Абиджана.

