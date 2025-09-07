Пропавшего в горах Кабардино-Балкарии туриста из Белоруссии нашли мертвым

Пропавший в горах Эльбрусского района Кабардино-Балкарии 26-летний белорусский турист найден погибшим. Об этом сообщил региональный главк МЧС РФ.

Мужчина не регистрировался в службе спасения и планировал самостоятельно подняться на гору Терсколак. Турист не выходил на связь с 3 сентября. Тело жителя Белоруссии обнаружили на высоте 2 800 м в районе водопада Терскол. Работы по эвакуации провели сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС и спасатели из центра «Лидер».

Региональное управление Следственного комитета РФ начало проверку по факту гибели туриста.

Нальчик, Наталья Петрова

