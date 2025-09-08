В Перми мальчик на гидроцикле врезался в лодку – один человек пропал без вести в воде

В Перми следователи разбираются в обстоятельствах ЧП на воде – 7 сентября в акватории реки Мулянка (Дзержинский район) 11-летий мальчик, управляя гидроциклом, столкнулся с лодкой. В ней находились мужчина и 15-летний подросток. В результате столкновения мужчина был доставлен в медицинское учреждение, а 15-летний подросток пропал без вести. Водолазы Пермской городской службы спасения осуществляют поиск подростка.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России инициировало доследственную проверку. В рамках проводимых мероприятий специалисты выясняют причины и условия произошедшего. По завершению проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Пермь, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube