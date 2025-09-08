Пять человек погибли в результате теракта в Иерусалиме

В Иерусалиме двое мужчин в автобусе открыли стрельбу по пассажирам. В результате нападения, которое произошло на въезде в Иерусалим, по последним данным, погибли пять человек, еще не менее 12 человек пострадали. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на Службу скорой помощи «Маген Давид Адом».

Медики констатировали смерть четырех пострадавших, пятый скончался в больнице некоторое время назад. По меньшей мере еще семь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое – в состоянии средней степени тяжести и трое – в легком.

По предварительной информации, двое неизвестных зашли в автобус и начали стрелять по пассажирам. Израильские власти сочли случившееся терактом. Оба нападавших были ликвидированы. Полиция сообщила, что «сотрудник службы безопасности и гражданский, присутствовавшие на месте происшествия, открыли огонь по террористам, и они были нейтрализованы».

На месте работают полицейские и медики скорой помощи.

Иерусалим, Наталья Петрова

