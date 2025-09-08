Российской школьнице грозит до трех лет колонии за перевод денег мошенников

В Красноярском крае 16-летнюю школьницу уличили в сотрудничестве с мошенниками. Девушка переводила похищенные деньги. Об этом сообщили в полиции.
По данным регионального управления МВД, школьница нашла в соцсети объявление о работе. От нее требовалось предоставить реквизиты своей банковской карты, получать деньги и переводить их на указанные счета.
«Согласившись на заманчивое предложение, «работница», выполняя нехитрые указания, в течение нескольких дней осуществляла переводы. «Заработная плата» школьницы за несколько дней составила 1 600 рублей – небольшой процент от тех самых переводов», – сообщили в полиции.
На соучастницу удалось выйти после заявления местной жительницы о мошенничестве. Выяснилось, что похищенные деньги были переведены на счет школьницы, которая сразу же перенаправляла их злоумышленникам.
В отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по статье предусматривает до трех лет лишения свободы.
Красноярск, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»