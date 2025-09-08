ПВО за четыре часа уничтожила 13 БПЛА над Крымом и Черным морем

Средства противоздушной обороны за четыре часа уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа над Россией. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, 12 дронов сбили над Крымом и один – над Черным морем. БПЛА были нейтрализованы в период с 8:00 до 11:00 мск.

Информации о последствиях воздушной атаки не поступало.

Напомним, за прошедшую ночь, по данным Минобороны, система ПВО перехватила семь дронов ВСУ над Тульской, Смоленской, Брянской и Рязанской областями.

