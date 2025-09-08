В Туве ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи

Власти Тувы ввели режим чрезвычайной ситуации в шести районах региона из-за засухи. Об этом сообщает на сайте правительства республики.

Засуха продолжалась на территории Тувы июня по июль 2025 года и создала угрозу кормозаготовке. В общей сложности погибли сельскохозяйственные культуры и выгорели кормовые угодья на площади более 3 тысяч га.

В зону ЧС вошли территории Дзун-Хемчикского, Сут-Хольского, Чаа-Хольского, Улуг-Хемского, Чеди-Хольского, Эрзинского и Монгун-Тайгинского районов республики

Правительство создало комиссию по оценке материального ущерба пострадавшим от чрезвычайных ситуаций в агропромышленном комплексе.

