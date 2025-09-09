Мирный житель погиб в Сочи в результате атаки беспилотников ВСУ

В результате атаки украинских дронов в Адлеровском районе Сочи погиб мужчина. Осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулем которого он находился. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, в результате воздушной атаки повреждены шесть частных домов – повреждения получили фасады, крыши, окна и заборы. На месте работают экстренные и специальные службы.

Кондратьев поручил главе Сочи Андрею Прошунину оказать необходимую помощь семье погибшего. Городская администрация окажет содействие в восстановлении поврежденного имущества, заверил он.

Мэр города Андрей Прошунин уточнил, что сейчас угроз для жителей, гостей и инфраструктуры нет. Все городские системы продолжают работать штатно, аэропорт принимает и отправляет рейсы, сообщил он в своем телеграм-канале.

В Сочи и Сириусе ночью объявляли угрозу атаки БПЛА. Отбой опасности атаки дали около 4:00. В аэропорту Сочи ночью вводились временные ограничения на полеты.

По данным Минобороны России, в течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили 31 вражеский беспилотник самолетного типа над шестью российскими регионами и Черным морем. Два из них были нейтрализованы над Краснодарским краем, еще столько же БПЛА перехватили над Крымом.

Семь дронов сбили над территорией Белгородской области, три – над Курской областью, по одному – над Тамбовской и Воронежской областями. Кроме того, 15 беспилотников ликвидированы над акваторией Черного моря.

Краснодар, Наталья Петрова

