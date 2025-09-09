В Кузбассе подросток обстрелял друзей из пневматики во время игры в прятки

В Кузбассе восьмиклассник играл с друзьями в прятки и стрелял в них из пневматического пистолета. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Инцидент произошел на территории одного из домов культуры в Кемерове. Несколько подростков играли в «Московские прятки», правила предполагают, что найденный игрок сам становится ведущим.

Один из участников решил подшутить над сверстниками и начал стрелять из пневматического пистолета в тех, кого найдет. Один из потерпевших получил не менее шести пулевых ранений в область головы, спины и ног.

Подросток пояснил, что купил неисправное оружие у другого школьника за 400 рублей и починил его самостоятельно. Суд приговорил виновного к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на восемь месяцев.

Кемерово, Зоя Осколкова

