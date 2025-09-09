Армия обороны Израиля приказала жителям Газы эвакуироваться

Армия обороны Израиля отдала приказ об «эвакуации всех жителей и лиц, находящихся в городе Газа и всех его районах, от Старого города и района Туффа на востоке до моря на западе».

В релизе на арабском языке, размещенном в социсетях, пишется, что «армия полна решимости победить ХАМАС и будет действовать в городе Газа с большой решимостью».

«В целях вашей безопасности немедленно эвакуируйтесь по дороге Аль-Рашид в сторону гуманитарной зоны Аль-Маваси. Оставаться в этом районе крайне опасно», – говорится в заявлении армии обороны Израиля.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube