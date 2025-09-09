В Ростовской области разбился самолет Ан-2

В Ростовской области потерпел крушение самолет Ан-2. По предварительным данным, пилот погиб.

Авария произошла в районе Волгодонской. При проведении сельхозработ на территории агробазы «Родник» упал самолет.

«По предварительным данным, в результате инцидента погиб пилот», – сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Следователями-криминалистами организован осмотр места крушения, устанавливаются все причины и условия произошедшего.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

