Подпишись на каналы
Вторник, 9 сентября 2025, 12:40 мск

На Кубани при пожаре в зоопарке погибли 28 крокодилов

В Краснодарском крае произошел пожар в зоопарке. В результате погибли 28 крокодилов и черепаха. Причины произошедшего устанавливаются.

Пожар случился в развлекательном комплексе «Крокодиловый каньон» в Ейске. В этом здании также находятся дельфинарий и контактный («Трогательный») зоопарк.

По последним данным, жертвами ЧП стали 28 крокодилов и одна черепаха. Среди людей пострадавших нет.

Прокуратура Краснодарского края проводит проверку. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание.

Краснодар, Зоя Осколкова

