Четыре иностранца погибли на стройке в Бурятии

В Бурятии четверо рабочих погибли на строительной площадке. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Цыденов.
«Случилось ЧП на стройке. К огромному сожалению, со смертельным исходом. Трое работников-строителей скончались на месте, четвертый скончался в больнице», – написал глава региона в своем телеграм-канале.
Все погибшие – граждане иностранных государств. Ведется работа по линии миграционных ведомств, чиновники связались с родственниками погибших строителей. «Компетентные органы разбираются в обстоятельствах произошедшего, и будут по итогам проверки вынесены решения», – отметил Цыденов.
Губернатор добавил, что в настоящее время в регионе идут дожди и призвал работников строительной отрасли уделить особое внимание организации технологического процесса и строгому соблюдению всех мер безопасности.
Улан-Удэ, Зоя Осколкова
