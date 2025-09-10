Четыре иностранца погибли на стройке в Бурятии

В Бурятии четверо рабочих погибли на строительной площадке. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Цыденов.

«Случилось ЧП на стройке. К огромному сожалению, со смертельным исходом. Трое работников-строителей скончались на месте, четвертый скончался в больнице», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Все погибшие – граждане иностранных государств. Ведется работа по линии миграционных ведомств, чиновники связались с родственниками погибших строителей. «Компетентные органы разбираются в обстоятельствах произошедшего, и будут по итогам проверки вынесены решения», – отметил Цыденов.

Губернатор добавил, что в настоящее время в регионе идут дожди и призвал работников строительной отрасли уделить особое внимание организации технологического процесса и строгому соблюдению всех мер безопасности.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

