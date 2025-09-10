В Ижевске предотвратили покушение на сотрудника ОПК по заказу Киева

ФСБ задержала в Ижевске агента украинских спецслужб, который готовил убийство одного из ведущих сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщил центр общественных связей спецслужбы.

По информации ФСБ, задержанный был завербован через мессенджер Telegram сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины и «по его указанию планировал осуществить убийство одного из ведущих сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса путем подрыва самодельного взрывного устройства».

У злоумышленника изъяты средства связи, в которых обнаружена его переписка с куратором, подтверждающая подготовку теракта, инструкции по изготовлению СВУ и ядовитых веществ.

Следственным отделом УФСБ РФ по Удмуртии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ФСБ России вновь напомнили, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, в том числе социальных сетях и мессенджерах WhatsApp и Telegram с целью вовлечения россиян в противоправную деятельность. «Пользуясь их доверчивостью, вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения», – предупредили в спецслужбе.

