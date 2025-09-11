Вся Куба снова обесточена

В среду на Кубе произошло новое всеобщее отключение электроэнергии, уже пятое за менее чем год. «Произошло полное отключение электросети, которое может быть связано с неожиданным отключением» на электростанции Антонио Гитераса, расположенной в центре острова, сообщило Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности в социальных сетях.

Власти позже уточнили, что отключение, произошедшее около 9:15 утра по местному времени, было вызвано ошибочным сигналом о перегреве котла крупнейшей в стране электростанции, что привело к её отключению и коллапсу всей сети. Премьер-министр Мануэль Марреро Крус заверил, что у страны есть чётко определённая стратегия по восстановлению электроснабжения в кратчайшие сроки.

С октября 2024 года на коммунистическом острове с населением 9,7 миллиона человек уже произошло четыре масштабных отключения электроэнергии, некоторые из которых длились по несколько дней. На улицах столицы работают несколько светофоров, недавно оснащённых солнечными батареями, в то время как многие жители вернулись в свои дома, чтобы подготовиться к возможному длительному отключению.

«Ещё один день потерян! Муки, грусть, а для некоторых и отчаяние», – рассказала агентству AFP 62-летняя Алина Гутьеррес. Она узнала об отключении, когда покупала фрукты и овощи на рынке в центре Гаваны. Теперь она спешит домой, чтобы «набрать всю воду, что сможет» из резерва и «подождать, насколько её хватит », в то время как многие здания в столице снабжаются водой с помощью электрических насосов. В воскресенье пять из пятнадцати провинций острова уже на несколько часов погрузились во тьму из-за отключения электроснабжения.

«Значительные расходы»

Как сообщает «Фигаро», помимо крупных отелей и некоторых больниц, где установлены генераторы, всё больше семей и владельцев малого частного бизнеса приобретают небольшие электрогенераторы, чтобы компенсировать участившиеся отключения электроэнергии. В среду в самых богатых районах Гаваны гул генераторов был постоянным, но отключения особенно негативно сказываются на малом частном бизнесе, который процветает с момента получения разрешения на электроснабжение в 2021 году.

«Это очень сильно на нас влияет», – рассказала агентству AFP 34-летняя Одетт Леон, владелица кондитерской на западе столицы. «У нас есть генератор, но это требует дополнительных затрат, потому что нам нужно топливо, которое сейчас нелегко найти », – сказала она, попросив своих сотрудников отменить заказы до дальнейшего уведомления.

Куба уже пять лет переживает глубокий экономический кризис, испытывая острый дефицит иностранной валюты, а устаревшая электросистема страдает от частых сбоев и дефицита топлива. Почти все восемь электростанций страны были введены в эксплуатацию в 1980-х и 1990-х годах. Они регулярно выходят из строя или вынуждены останавливаться на многонедельные ремонтные работы. Две плавучие электростанции, арендованные у турецкой компании, и генераторы, дополняющие энергосистему, работают на топливе, импорт которого на Кубе затруднен.

Недавняя установка тридцати из 52 запланированных на этот год фотоэлектрических парков, поддержанных Китаем, пока не привела к сокращению числа отключений электроэнергии. Летом, когда потребление достигает пика из-за высоких температур, число отключений электроэнергии увеличилось. По данным властей, эти плановые отключения длились в среднем почти пятнадцать часов в сутки в августе и шестнадцать часов в июле по всей стране.

Куба переживает самый тяжёлый экономический кризис за последние три десятилетия. Помимо перебоев с электроснабжением, жители страдают от тотального дефицита и высокой инфляции. К структурным проблемам централизованно планируемой экономики добавляются провал недавней денежной реформы и ужесточение эмбарго США, действующего с 1962 года.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube