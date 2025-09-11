Двух жителей Новосибирска задержали по подозрению в диверсии

В Новосибирске двух мужчин подозревают в совершении диверсий на объектах железнодорожного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба суда общей юрисдикции.

По данным следствия, мужчины вступили в сговор и подожгли релейный шкаф в Ленинском районе Новосибирска. Их действия были направлены на подрыв экономической безопасности и обороноспособности РФ, считают следователи.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ («Диверсия»).

Судом принято решение о заключении фигурантов под стражу до 8 ноября 2025 года. Расследование продолжается.

Новосибирск, Зоя Осколкова

