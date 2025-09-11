Таможенники забрали у пассажирки рейса из Дубая браслет за 5 млн

Сотрудники таможни в Сочи обнаружили и изъяли браслет Cartier стоимостью 5 млн рублей у пассажирки из Дубая. Как сообщила пресс-служба ФТС, гражданку РФ, прибывшую из ОАЭ, остановили на «зеленом» коридоре в ходе выборочного контроля. В ее ручной клади инспекторы обнаружили фирменную коробку с украшением в виде гвоздя.

По словам женщины, браслет ей подарила сестра, проживающая за границей, а о правилах ввоза украшений она не знала.

«Экспертиза показала, что ювелирное изделие новое и изготовлено из сплава золота 750 пробы», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ФТС.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда стратегически важных товаров). По данной статье может грозить до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей.

