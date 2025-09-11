Трамп потребовал от Нетаньяху больше не обстреливать Катар

Президент США Дональд Трамп потребовал от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху гарантии, что Израиль больше не будет стрелять по Катару. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники

По данным издания, Нетаньяху не консультировался с Трампом или его ближайшими советниками до запуска ракет по Дохе, где Армия Израиля надеялась поразить в штаб-квартире членов переговорной группы ХАМАС. В результат е ракетного удара погибло шесть человек, но никого из переговорной группы.

Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдул Рахман аль-Тани, находясь в Белом доме, заявил, что его страна пересмотрит партнерство с Вашингтоном в сфере безопасности после этого «предательства». В интервью CNN он добавил, что страны Персидского залива обсуждают возможные ответные меры. Аль-Тани также заявил, что Нетаньяху должен «предстать перед Международным уголовным судом, который выдал ордер на его арест, за нарушение международного права, назвав атаку «актом государственного терроризма.

Axios отмечает, что Трамп дважды звонил Нетаньяху 9 сентября, выразив недоумение по поводу смысла удара и потребовав «никогда не повторять подобное». Американский президент также проинформировал эмира и премьер-министра Катара, которые резко осудили действия Израиля, напоминает газета «Ведомости».

9 сентября армия обороны Израиля нанесла удар по Дохе в ходе операции «Огненный саммит», заявив об устранении одного из лидеров «Хамаса». 10 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позже обвинил Катар в «укрывательстве террористов», пригрозив, что в случае отказа передать их правосудию Израиль сделает это самостоятельно.

Вашингтон, Елена Васильева

