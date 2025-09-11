российское информационное агентство 18+

Установившая самозапрет россиянка отправила мошенникам деньги в банках с вареньем

В Бурятии мошенники смогли обмануть женщину, которая установила самозапрет на выдачу кредитов. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Женщине на стационарный телефон позвонили неизвестные и предложили продлить договор с сотовым оператором, пригрозив, что номер может быть передан другому человеку. Пострадавшая продиктовала номер СНИЛС, но позже решила, что ее обманули, и установила самозапрет на кредиты.

На следующий день поступил другой звонок, собеседник представился сотрудником полиции и заявил, что со счета женщины перевели 1 миллион рублей на финансирование ВСУ. Чтобы подтвердить невиновность, аферисты убедили жительницу «задекларировать» деньги.

Россиянка упаковала купюры в банки с вареньем и отправила посылку экспресс-доставкой в Ростов-на-Дону. Сумма ущерба составила 600 тысяч рублей.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

