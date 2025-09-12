российское информационное агентство 18+

Пятница, 12 сентября 2025, 06:40 мск

Над Ленинградской область сбито более 20 БПЛА

Силы ПВО уничтожили над Ленинградской областью более 20 беспилотных летательных аппаратов. Зафиксировано падение обломков в городе Тосно, пострадавших нет.

Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем тг-канале.

«По предварительным данным, над территорией Ленинградской области уничтожено более 20 БПЛА. Продолжается отражение атаки беспилотников. В Тосно на улицах Промышленной и Чехова зафиксировано падение обломков. Места падения оцеплены, возгораний и пострадавших нет», – написал глава области.

Санкт-Петербург, Елена Васильева

