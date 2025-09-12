Житель Улан-Удэ обстрелял двор из окна и попал в школьницу

В Улан-Удэ мужчина открыл стрельбу из окна квартиры и ранил девочку. Об этом сообщает региональное управление СКР.
13-летняя девочка гуляла с собакой во дворе дома в Железнодорожном районе города, когда почувствовала резкую боль в спине.
Школьница пришла домой и пожаловалась маме. Ребенка отвезли к медикам. Родители пострадавшей обратились в полицию.
На месте происшествия криминалисты нашли множество следов от пуль. Личность стрелявшего установили, у него дома обнаружили несколько единиц пневматического оружия и заряды к ним. Мужчине предъявили обвинение в хулиганстве.
Улан-Удэ, Зоя Осколкова
