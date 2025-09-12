российское информационное агентство 18+

В Татарстане перевернулась лодка с людьми, трое погибли

В Татарстане перевернулся прогулочный катер. Три человека погибли, еще троим удалось спастись.

ЧП на воде произошло в Зеленодольском районе. Компания праздновала день рождения на двух лодках. В какой-то момент волна от одного судна опрокинула второе.

В результате шесть человек оказались в воде. Трое скончались до приезда медиков, еще троих удалось спасти.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР проводит доследственную проверку.

«Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, в ходе которых выясняются причины и обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в ведомстве.

Казань, Зоя Осколкова

