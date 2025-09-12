Обрыв канатной дороги на Эльбрусе: два человека погибли и 9 пострадали

Сегодня днем в Кабардино-Балкарии произошел обрыв на однокресельной канатной дороге на Эльбрусе, в результате чего два человека погибли и девятеро получили ранения.

Как сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС, информация о ЧП поступила в экстренные службы в 15:30 местного времени.

«К сожалению, два человека погибли», – уточнили в МЧС. Эту информацию подтвердил глава республики Казбек Коков в своем телеграм-канале.

Республиканский главк Следственного комитета возбудил уголовно дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель дух лиц).

В ведомстве уточнили, что в результате аварии подъемника канатно-кресельной дороги подвесные кресла, на которых были люди, рухнули на скалистую поверхность. Согласно оперативным данным минздрава республики, двое человек погибли, 9 человек эвакуировано.

