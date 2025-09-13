В Башкирии произошел пожар на нефтезаводе из-за обломков сбитого дрона

В Башкирии из-за обломков сбитого беспилотника произошел пожар на нефтезаводе. Пострадавших нет.

Как сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, охрана предприятия открыла огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия. Дрон был поврежден и упал на территории завода. В результате никто не пострадал.

«Производственная площадка получила незначительные повреждения, возник пожар, который в настоящее время ликвидируют», – отметил Хабиров.

Кроме того, после этого был сбит еще один БПЛА. Последствия его падения устанавливаются.

Уфа, Зоя Осколкова

