Взрыв прогремел в пятиэтажке в Ангарске: есть погибший и пострадавшие

Взрыв газа произошел ночью 15 сентября в пятиэтажном жилом доме в городе Ангарске Иркутской области. В результате ЧП один человек погиб, еще трое пострадали, двое из них госпитализированы. В городе введен режим ЧС.

По данным мэра Ангарского округа Сергей Петров, взрыв бытового газа произошел в 03:30 в 12-м микрорайоне в квартире на втором этаже дома №12. «По предварительной информации, в квартире находился человек с особенностями здоровья», – написал он в своем телеграм-канале. При разборе обрушившихся конструкций сотрудники МЧС России обнаружили в квартире погибшего 56-летнего мужчину.

В квартире, расположенной над эпицентром взрыва, пострадали два человека, в том числе девочка-подросток. «Мужчина 40 лет госпитализирован в Ангарскую городскую больницу с компрессионным переломом позвоночника. У 12-летней девочки – ушибы мягких тканей лица и сотрясение головного мозга. Ей также оказали необходимую медицинскую помощь», – уточнил Петров. Школьница в госпитализации не нуждается. Кроме того, по данным регионального управления МЧС, пострадал еще один человек, его доставили в больницу.

Всего в доме 100 квартир, прописано 250 человек. Самостоятельно эвакуировались 79 жильцов, среди них 12 детей, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем тг-канале. Для жильцов дома развернут пункт временно размещения. В настоящее время там находятся 24 человека, включая троих детей.

По словам главы региона, из-за взрыва обрушилось перекрытие между первым и вторым этажом. Помимо этого, выбиты все двери и остекление, повреждены 10 квартир и внешняя стена дома.

В связи с происшествием Ангарске введен режим чрезвычайной ситуации. На месте продолжают работать все оперативные службы.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Иркутск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube