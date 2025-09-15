В Башкирии две школьницы отравились лекарствами

В Башкирии две школьницы попали в больницу с отравлением лекарствами. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Сразу два случая отравления детей медикаментозными препаратами произошли вечером 14 сентября в Уфе. Пострадали 14-летняя и 12-летняя девочки.

«Обеих у себя дома обнаружили родители и вызвали скорую помощь. В тяжелом состоянии их доставили в больницу скорой медицинской помощи, где госпитализировали в реанимацию», – рассказал министр.

В настоящее время состояние школьниц врачи оценивают как средней степени тяжести.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube