В Новосибирске задержали женщину, устроившую взрыв на Транссибе

Спецслужбы задержали женщину, устроившую взрыв на Транссибе по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Новосибирске задержана гражданка России, 1974 года рождения, причастная к совершению диверсии на участке Транссибирской магистрали в Забайкальском крае по заданию украинских спецслужб», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в августе по предоставленным противником инструкциям подозреваемая изготовила из общедоступных компонентов самодельное взрывное устройство, которое заложила на железнодорожных путях и привела в действие. Момент взрыва она зафиксировала на камеру мобильного телефона и направила запись в качестве отчета куратору для получения вознаграждения.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 281 (диверсия) УК РФ, задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, документированию в действиях задержанной признаков статей 275 (государственная измена) и 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК РФ, добавили в ЦОС.

Новосибирск, Зоя Осколкова

