Вездеход с геологами затонул в Забайкалье – погибли 5 человек

Вездеход с геологами затонул в озере Каларского района Забайкальского края. В результате происшествия пять человек погибли, четверым удалось спастись. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель двух и более человек), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Смертельная авария произошла во вторник в Каларском округе Забайкальского края в 15 километрах от поселка Чина. «При переправе через водоем затонул гусеничный вездеход, принадлежащий одному из обществ с ограниченной ответственностью. По предварительным данным, в результате инцидента погибли пять человек, работники предприятия», – отметили в СКР.

Происшествием также занялась краевая прокуратура. В ходе проверки представители надзорного ведомства оценят соблюдение на предприятии, которому принадлежит вездеход, правил охраны труда и безопасности дорожного движения. По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту правоохранительными органами.

По данным тг-канала «112», вездеход принадлежит филиалу компании «Гидрострой» – «ГеоТех». Гусеничная машина упала в озеро Амудиса при спуске с горы из-за отказа тормозов, говорится в публикации.

Чита, Наталья Петрова

